Report Ics-Sport e Salute | 38 mln sedentari | un italiano su 3 non lo pratica

(Di martedì 30 gennaio 2024) (Adnkronos) – Sono più di 38 milioni gli italiani che nonnoe solo un quarto della popolazione svolge attivitàiva in modo regolare. Il nostro Paese figura in Europa al 21° posto per quota di adulti cheno attività fisica nel tempo libero: solo il 27% della popolazione svolge esercizio fisico almeno una

Il settore sportivo -spiega il report- è stato duramente colpito dalla pandemia. Il Covid ha 'bruciato' quasi 4 miliardi di Pil, segnando un drastico crollo degli investimenti (-76% nel 2020, con un ...Sono più di 38 milioni gli italiani che non praticano sport e solo un quarto della popolazione svolge attività sportiva in modo regolare. Il nostro Paese figura in Europa al 21° posto per quota di adu ...Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Sono più di 38 milioni gli italiani che non praticano sport e solo un quarto della popolazione svolge attività sportiva in modo regolare. Il nostro Paese figura in Europa a ...