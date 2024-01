Report Ics-Ses 2023 | “Un italiano su tre non pratica sport”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 gennaio 2024) Più di 38 milioni di italiani none solo un quarto della popolazione svolge attivitàiva in modo regolare. In Europa, il nostro Paese è al 21esimo posto per quota di adulti cheno attività fisica nel tempo libero. Solo il 27% della popolazione svolge infatti esercizio fisico almeno una volta a settimana, rispetto alla media europea del 44%. È quanto emerge dal Rapporto, a cura dell’Istituto per il Creditoivo e die Salute, presentato oggi a Roma. In considerazione dell’alto tasso di sedentarietà, con unsu tre che nonalcuna attività fisica, secondo gli autori del rapporto “risulta indispensabile l’attuazione di un’azione di sistema per la costruzione ...