Renzi contro tutti | “Il Piano Mattei solo fuffa | Conte la stampella di Meloni”

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Se il vertice Italia-Africa non è fallito, è tutto merito del capo dell’ENI“, così Matteoscrive sul Riformista, sparando a zero su Giorgiae sul vertice Italia-Africa che si è concluso ieri sera al Senato. Il leader di Italia Viva non è per nulla convinto delpresentato dal premier e non L'articolo proviene da Il Difforme.