Regole violate Caso Salis | cosa chiede il governo all' Ungheria

(Di martedì 30 gennaio 2024), ilitaliano interviene suldell'attivista antifascista detenuta in carcere a Budapest dall'11 febbraio perché ritenuta coinvolta nel pestaggio di due esponenti di estrema destra. La 39enne insegnante milanese è stata trascinata in tribunale con i ceppi alle caviglie. Rischia fino a 24 anni di carcere. Il segretario generale ambasciatore Riccardo Guariglia ha espresso all'incaricato d'Affari ungherese, convocato al ministero degli Esteri, "la ferma aspettativa delaffinché alla signora Ilariasia accordato al più presto un regime di custodia cautelare in linea con la normativa europea, incluse misure alternative alla detenzione in carcere" nel "pieno rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia della Magistratura ungherese". Sull'intera faccenda ...

«Non è che il governo decide il processo. La magistratura è indipendente». E ancora: «Il problema è vedere se sono state rispettate le regole prima o dopo, non è che noi possiamo intervenire, ...Ilaria Salis era stata portata in aula con le catene già altre volte È quanto sostiene Roberto Salis, padre dell'italiana in carcere a Budapest, ai microfoni di Agorà Rai Tre: «Credo che l'Ambasciata ...