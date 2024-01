Regno Unito | cigno blocca un treno di pendolari a Stortford

(Di martedì 30 gennaio 2024) Inusuale imprevisto per idella linea ferroviaria che collega Cambridge e Londra, nel. Unhato uncausando circa 15 minuti di ritardo. L'animale è arrivato sui binari e ha zampettato indisturbato prima di liberare il passaggio in autonomia.

Gli Stati Uniti starebbero pianificando di trasferire armi nucleari nel Regno Unito per la prima volta in 15 anni. Il motivo sarebbe "la crescente ... (today)

secondo giorno di ricovero per re Carlo III, sottoposto a cure per ingrossamento della prostata. Notizia che Buckingham Palace ha dato alla stampa ... (secoloditalia)

Il Regno Unito propone un piano in cinque punti per la pace a Gaza . Questo piano prevede che la creazione di uno Stato palestinese, il rilascio degli ... (periodicodaily)

Vuoi trasferirti in un altro Paese europeo? Fermati un attimo a guardare l’indice di vivibilità messo a punto da N26, la banca digitale leader in ... (iodonna)

Lo scorso anno, quasi il 20% delle società quotate nel Regno Unito ha emesso un profit warning. Un dato che supera addirittura quello registrato durante la crisi finanziaria del 2008, secondo Ernst & ...Con il suo +0,7% l'Italia cresce più del Regno Unito (+0,6%) e della Germania (+0,5%) nel 2024. L'inflazione a livello globale è destinata a calare dal 6,8% del 2023 al 5,8% nel 2024 e al 4,4% nel ...In questi giorni sta destando non poche preoccupazioni per le grandi aziende tech, la revisione dell'Investigatory Powers Act del Regno Unito, che potrebbe ...