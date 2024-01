Reggiana-Feralpisalò | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 30 gennaio 2024) Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli emiliani vogliono avvicinarsi il più velocemente possibile alla salvezza, mentre per i lombardi sarà molto dura raggiungere lo stesso obiettivo.si giocherà sabato 3 febbraio 2024 alle ore 14 presso il Mapei Stadium-FERALPISALO’: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La vittoria esterna di Bari ottenuta nell’ultimo turno di campionato ha significato tre punti vitali per gli emiliani che hanno allontanato le concorrenti per la salvezza. La squadra di Nesta è infatti decima con 28 punti e un vantaggio di sette punti sulla zona playout Situazione disperata in casa dei lombardi, ultimi in classifica insieme a Spezia e Lecco. La squadra di Zaffaroni però è assai viva e combattiva, tanto da cogliere tre vittorie nelle ...