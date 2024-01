Reggia di Caserta | il primo marzo apre l’ala nord ovest del Palazzo Reale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 30 gennaio 2024). Ilal pubblicodeldelladi. Dopo circa un secolo, 3000 metri quadrati di superficie tornano ad essere luogo di lettura della realizzazione vanvitelliana. L’istituto del Ministero della Cultura, in attuazione del piano commissariale e a conclusione degli interventi realizzati con i fondi Pon Cultura e Sviluppo 2014-2020 grazie alla collaborazione del Servizio V del Segretariato generale del MiC, ha recuperato gli ambienti della Gran Galleria restituiti dalla Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare e destinati all’importante funzione di spazio per esposizioni temporanee. Un lungo e accurato lavoro di indagine per la rilettura e ...