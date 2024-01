Record nel 2023 per Toyota con 11 | 2 milioni di auto vendute

(Di martedì 30 gennaio 2024)si conferma il primo produttore mondiale per il quarto anno consecutivo nel, riuscendo ad aumentare la produzione malgrado la carenza di semiconduttori; un fattore che ha riguardato l'intero settore. La casa nipponica ha venduto undi 11,23di veicoli in tutto il mondo lo scorso anno, compresi i miniveicoli della controllata Daihatsu e del produttore di camion Hino Motors. La concorrente Volkswagen si assesta al secondo posto con 9,24di. Il precedentediera di 10,74di veicoli, stabilito nel 2019.

Va in archivio con un altro acuto notevole un weekend eccellente per l’ Atletica leggera italiana, che può sorridere anche per il nuovo record ... (oasport)

Una tenuta da ben 180 ettari, tra le più belle nella contea di Litchfield: l'annuncio del sito Mansion Global sulla proprietà dell'ex numero 1 del mondo ...Nel 2023 crescono passeggeri, merci su gommato e crocieristi. Segno meno per le materie prime Nonostante la crisi internazionale, il Sistema Sardegna mantiene ferma la rotta nel MediterraneoTraffici c ...È stato un anno sostanzialmente positivo, il 2023, per i porti del Sistema Sardegna. Al di là del segno meno su import – export di materie prime, è del tutto evidente il balzo in avanti per i volumi ...