Real Madrid-Maccabi Tel Aviv | Eurolega | ultime e diretta TV

(Di martedì 30 gennaio 2024) Questa sera alle 20.30, al Wizink Center, ilospita ilTelnella gara valida per la ventiquattresima giornata della fase a gironi dell’. Una sfida da non perdere, nonché un vero classico della competizione, anche se la compagine israeliana non sta vivendo un buon momento dal punto di vista della classifica rispetto a quelli che sono i suoi standard. D’altro canto gli spagnoli si trovano al primo posto e con un discreto margine sulle due inseguitrici. Ecco dunque quali sono lenovità sulla sfida e dove vedere inil matchTelTel, ...

Rafa Leao può lasciare il Milan: in Europa non c'è solo il Paris Saint Germain sulle sue tracce. Un'altra big è pronta a scendere in campo ...Pronostico Atletico Madrid-Rayo Vallecano di La Liga Spagnola in programma mercoledì 31 gennaio 2024. Scopri le quote offerte dai bookmaker.L’altra è quella di accettare l’offerta faraonica del Real Madrid e volare in Spagna. Al Khelaifi non gli ha ancora fatto un’offerta perché vuole prima che sia lui a decidere cosa fare. In queste ...