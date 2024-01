Re Carlo problemi di salute | tutto sull’intervento chirurgico

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 30 gennaio 2024) Negli scorsi giorni ha fatto mormorare il ricovero di Kate Middleton per il suo intervento all’addome. Adesso però anche reha voluto rivelare che presto anche lui dovrà subire un’operazione. Il sovrano non ha voluto nascondere il motivo, con la speranza di essere d’aiuto anche per altri. Al suo primo anno di regno in Inghilterra già incombono alcunidiper re. D’altronde, alla sua età è normale avere qualche problema di questo tipo. Per questo motivo, le sue condizioni non risultano preoccupanti. Ecco cosa comporterà l’imminente ricovero del re d’Inghilterra e cosa sappiamo sull’operazione che dovrà subire. Redovrà sottoporsi a un interventotra non molto. L’anno 2024 non si è aperto molto bene per la royal family. Qualche giorno fa, ha ...