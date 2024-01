Raw 29 01 2024 Fallout from Royal Rumble

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 gennaio 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Amalie Arena di Tampa, Florida. Lo show inizia con CM Punk che raggiunge il ring. Dice che nelMatch maschile non è arrivato lontano dalla vittoria, e fa le congratulazioni a Cody Rhodes perché si è guadagnato la sua possibilità. Potrà così concludere la sua storia. Ma andare vicino non vuol dire niente nel mondo del wrestling e la sfortuna ha voluto che si infortunasse al tricipite destro nel corso del match. Nessuno deve essere dispiaciuto per lui, e anche se poteva essere il suo sogno quello di competere nel main event di WrestleMania non sarà così. Era spaventato nel tornare dopo dieci anni in un posto che non lo voleva, e ciò era solo un ostacolo da superare. Quindi rimanda l’appuntamento al prossimo anno. Drew McIntyre lo interrompe, dice che si rivede ...