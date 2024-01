Raspadori in crisi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 gennaio 2024) Una stagione sulle montagne russe. Quella di Giacomo, atteso dal salto di qualità, ma lontano da essere una certezza per il Napoli. L’annata deludente degli Azzurri e il cambio di allenatore, da Garcia e Mazzarri, sono due attenuanti, l’ex Sassuolo ha però fatto troppo poco per diventare un fattore. Lo raccontano i numeri, 6 gol e 2 assist in 29 partite tra campionato e coppe, solo 14 di queste giocate dal primo minuto. L’ultima rete segnata risale addirittura alla sfida contro la Salernitana all’Arechi, il 4 novembre scorso, di fatto 15 partite fa.La partenza di Osimhen per la Coppa d’Africa doveva essere l’occasione per farsi largo, per diventare il punto di riferimento, ma da prima punta non ha funzionato, e le cose sono solo precipitate con il cambio di modulo. Domenica contro l’Hellas Verona ...