Rapine | droga e camorra | banda dei Rolex | 6 arresti

(Di martedì 30 gennaio 2024) Aversa. Furti e, sei persone raggiunte da misure di custodia cautelare, tre in carcere, due aglidomiciliari e uno sottoposto all’obbligo della presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria, tutti cittadini napoletani di età compresa tra i 22 e i 40 anni. Rispondono di rapina aggravata e lesioni personali aggravate dall’uso delle armi, porto e detenzione abusiva di arma da fuoco e spaccio di sostanze stupefacenti. La complessa attività investigativa è partita da un grave episodio di rapina avvenuto il 5 giugno 2022, commesso a Lusciano ad opera di due persone a bordo di uno scooter nei confronti di una coppia di giovani che si trovavano, al momento dell’episodio criminoso, all’interno della loro auto. Gli ignoti malviventi, dopo aver seguito la coppia, si affiancavano alla loro vettura e minacciavano i passeggeri con una pistola ...

