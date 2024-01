Rapina da quattro milioni di euro in Abruzzo due anni fa | sei arresti | operazione anche nel foggiano Contestato il metodo mafioso

(Di martedì 30 gennaio 2024)aggravata, blocco stradale, ricettazione, riciclaggio, incendio, detenzione e porto di armi, simulazione di reato tutti aggravati dal. Sono i reati contestati a vario titolo ai sei destinatari di misure cautelari, con ventitre indagati complessivamente, per ladadiall’istituto Ivri di San GiovTeatino la notte del 24 marzo 2022.anti crimine eseguita nelle scorse ore dalla polizia, specificamente dalla squadra mobile di Chieti da quella di Foggia. Il commando, che usò armi da guerra adottando tecniche paramilitari per l’assalto, era compostoda almeno venti persone, secondo l’accusa, ed utilizzòun escavatore. L'articoloda ...

Teramo - Quattro individui con il volto celato da passamontagna hanno colpito nel tentativo di Rapina re il supermercato Conad di via Milano . Armato ... (abruzzo24ore.tv)

Momenti di grande paura per il campione che è stato vittima di una rapina a mano armata. quattro uomini sono entrati nella sua abitazione. Essere ... (rompipallone)

E’ ricoverato in ospedale con fratture alla mandibola, del setto nasale, del costato il proprietario di una villetta tra Livorno e Pisa che venerdì ... (feedpress.me)

rapina aggravata, blocco stradale, ricettazione, riciclaggio, incendio, detenzione e porto di armi, simulazione di reato tutti aggravati dal metodo mafioso. Do il mio consenso affinché un cookie salvi ...Nel 2023 il Pil italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,7% rispetto al 2022, chiuso a +3,7%. Lo rende noto l'Istat precisando che nel 2023 ci sono sta ...Il 24 marzo 2022 un commando ha fatto irruzione nell'Istituto di Vigilanza Ivri-Sicuritalia di San Giovanni Teatino (Chieti) mettendo a segno una rapina da quattro milioni di euro. Adesso per quel ...