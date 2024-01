Raid israeliani su Gaza | “decine di morti” Caso Unrwa | Ue non ha sospeso fondi

(Di martedì 30 gennaio 2024) Borrell: "Il ruolo dell'è vitale nelle attuali circostanze a". Ministro Esteri Israele: "Annullati incontri con capo, si dimetta" "Gli impegni di finanziamento in corso da parte dell'Ue sono stati rispettati e i finanziamenti non sono stati sospesi". Lo scrive in una nota l'ufficio del capo della Politica estera dell'Unione europea Josep Borrell.

Un incendio si è sprigionato ieri in un edificio dell’Unrwa, l’ente dell’Onu per i profughi palestinesi, ad ovest di Khan Yunis, la città nel sud ... (quotidiano)

Il Regno Unito e gli Usa annunciano nuove sanzioni contro l'Iran e gli Stati Uniti risponderanno in modo consequenziale all'attacco in Giordania. «Ma non cerchiamo una guerra ...La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 116. Tre soldati americani sono stati uccisi e almeno 25 sono rimasti feriti in un attacco di ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele–Hamas, Biden: 'Risponderemo a raid su base Usa in Giordania'. LIVE ...