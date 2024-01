Raid Giordania | Biden | no più guerra M O

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 30 gennaio 2024) 19.15 Il presidente americano Joesta valutando come rispondere all'attacco contro le forze Usa in, costato la vita a tre soldati americani. Lo ha dichiarato lui stesso parlando con i giornalisti mentre lasciava la Casa Bianca diretto in Florida. "Non penso che abbiamo bisogno di unapiù ampia in Medio Oriente, non è quello che sto cercando", ha comunque precisato. "Non voglio un allargamento del conflitto".sta valutando rappresaglie multiple,no singola azione