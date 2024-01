Rai | Unirai | sit-in per la tutela dell’autonomia professionale dei giornalisti

(Di martedì 30 gennaio 2024) ROMA – “Il 7 febbraio un sit-in a Roma sotto la sede Rai di viale Mazzini in difesadei, del pluralismo e della libertà. Sono invitati i cittadini, i liberi, le associazioni, i comitati e i sindacati”. E’ quanto annuncia il sindacato, liberiRai. “Basta ingerenze da parte di quei politici – continua– che, onnipresenti in Tg e programmi, pretendono di mettere mano a scalette e sommari mortificando il lavoro quotidiano di molti colleghi”. L'articolo L'Opinionista.

