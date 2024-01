Rai | troppe interruzioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) Sono un'assidua ascoltatrice di RAI Radio 1.. Oramai la pubblicità impera. In un'ora di trasmissione quasi mezz'ora è pubblicità. Per non parlare della tv, anche li' è un proliferare di insopportabili. Gli ospiti praticamente ci sono solo per fare pubblicità. Capisco le emittenti private, ma noi cittadini paghiamo un canone salato. Dove finisce questo oceano di soldi? Maria Adelaide Poluzzi