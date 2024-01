RAI SPORT – Vertice De Laurentiis-Mazzarri-Meluso a Castel Volturno | Niente Perez | è spuntato un nuovo nome I dettagli

(Di martedì 30 gennaio 2024) Riunione di mercato tra De: decisione di non acquistare Pérez dall’Udinese, conferma per Ostigard. Occhi su Colpani per giugno. Nel pomeriggio di oggi si è tenuto un importantedi calciomercato atra il presidente del Napoli Aurelio De, l’allenatore Waltere il ds Mauro. Un incontro, come riferito da Ciro Venerato alla Rai, durato circa un’ora. Napoli, summit di mercato aPérez Dall’incontro, definito dal giornalista “un colloquio di un’ora tra De”, è emersa la decisione di “rinunciare a Nehuen Pérez ...

Capparelli (RaiPlay): «Un successo digitale. Contenuti, Numeri e Futuro», Parla con orgoglio, in una intervista all'ANSA, Elena Capparelli a capo della piattaforma digitale della Rai e racconta come s ...Bergonzi, ex arbitro e attuale moviolista di Rai Sport, alla Domenica Sportiva ha fatto un’analisi dell’espulsione rimediata da Milik in Juve Empoli. BERGONZI – «Ingenuità di Milik che perde il ...gli sport da combattimento sono stati fonte di ispirazione per moltissime parodie, come mostrano alcune immagini irresistibili, tratte dal grande Archivio delle Teche Rai. “Movie Mag” è stato anche in ...