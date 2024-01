Rai | Gasparri | ‘facciano pure sit-in | noi staremo a pochi metri a difendere libertà e pluralismo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Agli affaticati esponenti della sinistra che si accingono a fare un sit-in davanti alla Rai, il 7 febbraio, dico affaticati perché invece di fare un corteo preferiscono sedersi e stare fermi, consiglio la lettura di un magistrale articolo scritto su ?Il Foglio? da Salvatore Merlo. Dopo averlo letto si vergognino almeno per una mezz’ora. Perché Merlo ricorda, in maniera precisa, le lottizzazioni del presente fatte in Rai dalla sinistra. Se poi avesse dovuto ricordare quelle avvenute nel corso dei decenni sarebbe servito un inserto di almeno cinquantadue pagine de ?Il Foglio?. Faccianoi sit-in. Ma prima si vergognino”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio“Considerano il servizio pubblico casa loro. L?hanno occupato per decenni e continuano ad avere le montagne di poltrone. Spesso non accompagnate da risultati qualitativi apprezzabili. E spesso condite di menzogne e diffamazioni che sono la pratica abituale di alcuni noti conduttori pluriquerelati ma, ahimè, non plurigiudicati perché la Magistratura tiene troppe denunce nei cassetti. Facciano anche il sit-in. Noida loro alaed il pluralismo, che in questa stagione la Rai cerca di garantire nonostante la protervia e l’arroganza di Conte, grillini, piddini, Schlein e quant’altro”, conclude. L'articolo CalcioWeb.