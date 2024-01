Ragazza ferita durante rapina | individuati i banditi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del tribunale di Napoli Nord (tre in carcere, due agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) nei confronti di sei uomini di età compresa tra i 22 e i 40 anni residenti tra Giugliano in Campania e Castel Volturno, ritenuti responsabili a vario titolo di spaccio di droga, detenzione di armi ecommessa nel giugno 2022 nei confronti di una coppia di fidanzati,la quale lafuda un colpo di arma da fuoco. È proprio dalla violentache è partita l’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e realizzata dai carabinieri della compagnia di Aversa. La coppia di fidanzati stava tornando in auto dal mare ed era ...