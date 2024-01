Raffaella Mennoia soccorre una donna vittima di abusi | “Violentata e abbandonata nuda nel parcheggio di un albergo di Milano”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) E’ un racconto agghiacciante quello chefa sui social in merito alla scena a cui ha assistito nelle scorse ore, quando ha soccorso una ragazza in evidente difficoltà e con solo una giacca a coprire il suo corpo. L’autrice dei programmi di Maria De Filippi dà i dettagli della vicenda su Instagram. “Questa mattina ero a. Avevo un volo molto presto e, alle sei del mattino, sono scesa con il mio cane per una passeggiata prima di prendere il taxi per dirigerci verso l’aeroporto. Era ancora buio quando sono uscita dall’. Mentre mi trovavo nel, ho notato una ragazza in lontananza. Era solo una silhouette, e si teneva stretta la giacca, credevo a causa del freddo. Tuttavia, una volta più vicina ho visto che la ragazza era completamentesotto la ...