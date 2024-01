Radio 2 a Sanremo | oltre 100 ore di diretta e il backstage esclusivo con tutti i protagonisti dell’evento

(Di martedì 30 gennaio 2024)– Con100 ore di programmazione dedicata, Rai2 è l’unicaufficiale di2024, firmato Amadeus. Tutto il Festival in, ildalla Blueroom dell’Ariston con le sensazioni a caldo dei cantanti in gara, interviste e retroscena dalla Città dei Fiori per ascoltare inla musica ed entrare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Il Volo: “Avere successo è difficile, ma mantenerlo lo è ancora di più” È possibile votare la Top 20 difreccia dell’anno, il vincitore sarà svelato lunedì 18 dicembreZeta Future Hits Live – il Festival della Generazione ...

RTL 102.5, la prima Radio d’Italia, insieme a Radio Zeta , sarà a Sanremo per raccontare il 74° festival della canzone italiana. Le trasmissioni in ... (panorama)

E lo fa piazzando una miniserie dedicata a uno degli eroi del Risorgimento, Goffredo Mameli, autore dell’inno universalmente conosciuto come ‘Fratelli d'Italia’, subito dopo la settimana del Festival ...Crotone, 29 gen. (askanews) - La bottega orafa di Michele Affidato ha presentato i premi speciali che da 14 anni realizza per il Festival di ...Roma, 29 gen. (askanews) - "Sono piena di emozioni, ma anche di ansia, sarà bellissimo perché inaspettato. Non so cosa mi aspetta. Sono carichissima. Aspettative Spero di vivere il mio primo Festival ...