Quinto cavalleggeri della carta stampata Gianni Letta elogia le agenzie

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 gennaio 2024) “. L'elogio delledi stampa viene dache ha pubblicato il suo intervento nel libro che celebra i 60 anni dell'Adnkronos. "Amico geniale e fedele", che "libera dal panicopagina bianca". "le ho percepite come il rumore del mondo: non erano – ovviamente - persone in carne e ossa, ma neppure macchine disanimate: erano 'cose vive'". L'agenzia "non ci vendeva merci, che hanno per caratteristica la serialità, ma prodotti dell'ingegno, migliaia di pezzi unici, perché i fatti sono quello che sono, ma diventano notizie solo attraversando gli occhi, la mente e la sensibilità di chi filtra, tra quel che accade, ciò che pesa nella vita di molti e lo ...