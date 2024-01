“Quindi non fingeva…” Grande Fratello | Varrese in lacrime | lo hanno trovato così nella casa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024), momento didifficoltà per Massimiliano. Oltre ai soliti scontri, tra tutti in primis quelli con Beatrice Luzzi, l’attore nelle ultime ore deve affrontare un’altra difficoltà. La sua ex fidanzata, Monia La Ferrera, è infatti uscita dalla. E per lui è undispiacere, perché nonostante lei avesse chiaramente fatto capire di non voler tornare con lui comunque il rapporto era positivo. Massimilianosta vivendo una fase ditensione al GF. Prima l’ennesimo affondo contro Beatrice: “Perché devo andare a parlare con lo sterco? Lo sterco rimane sterco. Mia nonna diceva “più smucini il secchi di ca**a e più puzza””. Poi lo scherzo a Vittorio con Fiordaliso che ha coinvolto di nuovo l’attrice che dice di ...