Qui atalanta Settore giovanile | a Samaden il premio Favini

Milano. “Abbiamo vinto bene. Vincere qui è sempre un’impresa per noi: abbiamo sofferto la prima mezz’ora, non tanto per le occasioni ma per le idee ... (bergamonews)

Atalanta batte l’Udinese e sale in zona Champions League, dove mancava da parecchio tempo. Il periodo è ricco di entusiasmo e non soltanto per i risultati, che stanno arrivando con continuità, ma per ...È sempre Teun Koopmeiners il primo obiettivo di mercato della Juventus. Il centrocampista dell’Atalanta, però, non si muoverà in questa finestra finestra di contrattazioni vista la richiesta per il ...Dal 26 al 28 gennaio si disputa la ventiduesima giornata di Serie A. Ecco come vedere tutte le partite in TV e in streaming su DAZN e Sky ...