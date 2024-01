Quarto Potere | torna al cinema il capolavoro di Orson Welles

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 30 gennaio 2024)nelle sale italiane, il 24 marzo in versione originale sottotitolata, con IWonder Classics, la divisione di IWonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d’autore,(Citizen Kane), il film cult diretto dache uscì negli Stati Uniti nel 1941 e in Italia nel dopoguerra. A più di 80 anni dall’uscita,(Citizen Kane) è un film di straordinaria attualità: il suo ritorno in sala cade in un anno in cui 2 miliardi di cittadini in 76 Paesi, Stati Uniti compresi, saranno chiamati alle urne, e in un momento storico in cui la riflessione suldei media – social e tradizionali – è quanto mai urgente, a partire dai recentissimi casi di cronaca italiani....