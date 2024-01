Quando Sinner incantò Prato Il campioncino dai capelli rossi | Spingeva già tutti i colpi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) C’è anche un po’ dinel primo slam vinto dal campionissimo del tennis italiano, Jannik. E’ stata proprio la nostra città, infatti, attraverso il torneo internazionale Under 18 che si svolge ogni anno al Tcnella seconda settimana di maggio a mettere, fra le prime, in vetrina il talento ancora acerbo di quel ragazzo altoatesino dai, insieme coni migliori junior che poi sono diventati giocatori top 10 del tennis mondiale e vincitori di Slam. Proprio in queste ore mentre la manifestazione pratese si sta preparando alla sua 40esima edizione, che si disputerà dal 7 all’11 maggio, la vittoria diin Australia conferma questo filo conduttore che ha visto passare in città campioni del calibro di Roger Federer, Andy Murray, lo ...