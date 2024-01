Qualificazioni Europei di Basket 2025 | i convocati dell’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gennaio 2024 – Comincia l’avventura dell’Italverso i prossimi, che si svolgeranno in Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro. E lo fa a Pesaro con le. Il commissario tecnico della Nazionale Maschile, Gianmarco Pozzecco, ha diramato oggi le convocazioni. Le partite in programma e nel mese di febbraio saranno due: giovedì 22 febbraio (Italia-Turchia alle 20.30) e domenica 25 febbraio a Szombathely (Ungheria-Italia alle 18.00). Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su DAZN e Sky Sport. Gigi Datome, dopo l’addio alla carriera agonistica dopo i Mondiali nelle Filippine, sarà Capo Delegazione. Il capitano degli Azzurri torna Nik Melli, che raccoglie l’eredità dello stesso Datome, in maniera permanente dopo la parentesi del 2021. Sono stati confermati 9 Azzurri reduci ...