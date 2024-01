Qualiano | incidente tra due auto sull’Asse Mediano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSulla strada statale 162 “Asse” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Acerra, al km 4,850, in località Industriale Riccio a, nella città metropolitana di Napoli, a causa di unfra due veicoli. Uscita obbligatoria al km 1,750 (Giugliano – Via Ripuaria). Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.