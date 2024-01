Qual è il segreto di Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 30 gennaio 2024) Con il trionfo agli Australian Openha riscritto la storia del tennis italiano entrando di diritto a soli 22 anni nel gotha dello sport azzurro. Erano quasi 50 anni che un italiano non conquistava un torneo del Grande Slam, impresa riuscita per l’ultima volta ad Adriano Panatta nel 1976 al Roland Garros. Prima di lui Nicola Pietrangeli aveva colto una prestigiosa doppietta tra il 1959 ed il 1960 sempre sulla terra rossa parigina. Dopo un 2023 da incorniciare, in cui ha vinto il suo primo Master 1000 (a Toronto), raggiunto il numero 4 della classifica ATP (best ranking di sempre) e trascinato l’Italia in Coppa Davis, il 2024 dinon poteva aprirsi in modo migliore. Con la vittoria agli Australian Open, oltre a mettere in bacheca uno dei trofei più prestigiosi del tennis mondiale, il fuoriclasse di Sesto Pusteria ...