Putin | ecco la dacia segreta con una cascata e i missili – Video

(Di martedì 30 gennaio 2024) (Adnkronos) – Unagrande come il principato di Monaco, conschierati per difesa. E' la residenza '' di Vladimir, svelata da undiffuso da Dossier Center, che ha come mission il monitoraggio della rete creata attorno al Cremlino nel sistema di potere che fa capo al presidente. Le immagini mostrano la proprietà

Le elezioni in programma a marzo non rappresentano certo una preoccupazione per Vladimir Putin , praticamente certo di vincere ancora una volta. Ma la ... (ilmessaggero)

Migliaia di russi si sono messi in fila per sostenere la nomina di Boris Nadezhdin , candidato alle elezioni presidenziali che si terranno in Russia ... (ilfattoquotidiano)

Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Una dacia grande come il principato di Monaco, con missili schierati per difesa. E' la residenza ... ()

“Putin vede il mondo dal passato e trascina la Russia nel passato. La Russia ha bisogno di un futuro: il futuro di un Paese che sarà… Leggi ...(Adnkronos) – Una dacia grande come il principato di Monaco, con missili schierati per difesa. E' la residenza 'segreta' di Vladimir Putin, svelata da un video diffuso da Dossier Center, che ha come m ...C'è un nuovo candidato pacifista alle elezioni in Russia: è Boris Nadezhdin. Chi è e chi sono gli altri sfidanti di Putin alle presidenziali 2024.