Putin dichiara lo stipendio di un chirurgo e un appartamento Svanita la villa sul Mar Nero | spunta un palazzo in un parco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Mosca, 30 gennaio 2024 - Vladimirguadagna al pari di un dirigente aziendale o unspecialistico, almeno è quello che riporta la suazione dei redditi degli ultimi sei anni presentata oggi, e richiesta per la sua registrazione come candidato alle elezioni presidenziali di marzo. Dal documento risulta che Vladimir Vladimirovic, negli ultimi sei anni, ha percepito oltre 67,5 milioni di rubli, 753.974 dollari, cioè più di 125 mila dollari all'anno, e poco meno di 10.500 dollari al mese. Insomma uno‘modesto’ per uno degli uomini più potenti del mondo. E qualche dubbio all'opposizione è sorto. epa11106789 Russian President Vladimirattends a meeting on social and economic development of St. Petersburg urban agglomeration, in St. Petersburg, ...