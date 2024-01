Pur di menare su Meloni calpestano anche Mattei I media trasformano un successo in un flop

(Di martedì 30 gennaio 2024) La differenza fra opinioni e fatti di solito sta nella trasparenza dei dati. Invece in politica un fatto diventa un fattoide cioè un racconto comunque e sempre opinabile.quando ci sono delle evidenti analisi extrapolitiche e/o geopolitiche, la lotta che ogni secondo si consuma in questo paese trascura l'evidenza dei fatti. Segui su affaritaliani.it

Per il resto, si è trattato della callida contraffazioncella di qualche avvocaticchio sussidiato che in realtà, sia pur a fatica, l’effettivo contenuto della decisione di venerdì scorso avrebbe anche ...Netflix Devo essere sincero: sono sempre stato uno snob in fatto di gaming mobile. Non sono uno che gioca cinque minuti e poi stacca, non mi è mai andato giù il modello free-to-play, con tutte le men ...La presenza massiccia dell’elettronica è l’effetto di tre anni di crescita di una tendenza che riflette quanto accaduto nelle classifiche ...