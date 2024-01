Provoca incidente | fornisce dati falsi e si allontana Automobilista nei guai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Firenze, 30 gennaio 2024 –tra auto e scooter sul viale Spartaco Lavagnini a Firenze. Il protagonista di questa vicenda è un uomo di 44 anni residente in Toscana, proprietario dell’auto incidentata, che all’arrivo della Polizia municipale ha negato il proprio coinvolgimento e si èto dal luogo dell’. Gli agenti hanno voluto verificare la dinamica del sinistro attraverso le immagini delle telecamere che riprendevano il viale e quello che hanno scoperto è stata una situazione del tutto diversa. L’uomo aveva causato l’e si erato lasciando alla scooterista un foglietto con il suo nome, ma un numero telefonico che era disattivato dal 2005 e quindi irraggiungibile. Gli agenti quindi, dopo averlo rintracciato lo hanno denunciato per omissione di soccorso, per ...