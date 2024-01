Provincia di Salerno | finanza nella stanza del presidente Alfieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDa questa mattina alle sette due militari della Guardia didel comandole disono a Palazzo sant’Agostino per una perquisizione che sta interessando ladelFranco. Non si conosce il motivo della presenza delle fiamme giallesede dell’amministrazionele di. Francodellache è anche sindaco di Capaccio Paestum non è presente alladove solitamente riceve il pubblico e gli amministratori il mercoledì ed il venerdì. Altri militari delle fiamme gialle presso la casa comunale di Capaccio per acquisizione di atti. Al momento non ...