Prove Invalsi | scuole raccolgono dati su alunni e genitori luogo di nascita | professione | servono per contestualizzare risultati

(Di martedì 30 gennaio 2024) Come scritto dal presidente, Roberto Ricci, nella lettera in cui invitava i dirigenti scolastici ad iscrivere lealle2024, le segreterie scolasticheuna serie di informazioni su, ricordando che "un’attenzione particolare va dedicata al rispetto della normativa in materia di protezione deipersonali". L'articolo .

Greco al Classico, Matematica allo Scientifico; Economia aziendale per gli Istituti tecnici economici; Topografia per l’indirizzo Cat; Lingua e cultura straniera 3 per il liceo linguistico; Scienze um ...La prova d'esame pesa per il 60% sul risultato finale, la votazione massima è sempre di 100. Le due prove scritte e quella orale valgono fino a 20 punti ciascuna. Anche quest'anno i test Invalsi sono ...Oggi sono state svelate le materie della seconda prova: greco al Classico, matematica allo Scientifico. Matematica sarà anche la disciplina per l'opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo ...