Protesta degli agricoltori | trattori al casello dell’A1 Attesi 300 partecipanti

(Di martedì 30 gennaio 2024) Foiano della Chiana (Arezzi), 30 gennaio 2024 – Prende il via oggi la manifestazionedi Riscatto Agricolo che con i lorobloccheranno ilVald ichiana della A1. Il ritrovo è in programma alle 9 di mattina: sonooltre 300ma ancora è una stima approssimativa. L’obiettivo è quello di mettere in piedi un carosello lungo l’autosole, all’altezza dell’uscita di Bettolle, alle porte di Arezzo. Sulla falsariga di quello che è accaduto in Francia e Germania, ma anche ieri a Orte dove ci sono stati momenti di tensione e l’intervento delle forze dell’ordine, i manifestanti proveranno a rallentare e bloccare il traffico lungo l’autostrada ad ore alterne, anche di notte, fino - ci dicono - a sabato prossimo. Lo scopo ultimo è quello di essere ...

