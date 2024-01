Protesta degli agricoltori in A1 | i trattori sfilano con le bandiere tricolori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Arezzo, 30 gennaio 2024 –, slogan e un lungo serpentone formato da 250. Lacontro le politiche di settore della Ue è iniziata questa mattina, 30 gennaio, davanti al casello dell'autostrada A/1 Valdichiana dell'autostrada del Sole, in Toscana, tra Sinalunga (Siena) e Foiano della Chiana (Arezzo). La manifestazione che si svolge in modo pacifico, raduna produttori provenienti dal Centro Italia, che hanno schierato i mezzi in un terreno all'esterno dell'autostrada, lungo la viabilità ordinaria. Vengono esposti cartelli tipo 'Incolti sarete voi, no la mia terrà , 'Coltiviamo futuro non speranza’. 'Lottiamo per tutti se falliremo non ci sarà futuro’ , 'No agricoltura, non cibo no futuro’. Ogni agricoltore che arriva al raduno si ...