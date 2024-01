Protesta degli agricoltori | corteo bloccato a Grosseto Autorizzato un solo trattore su cinquanta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 –contro l'Europa anche adove circa 50 trattori e diversi mezzi pesanti si trovano bloccati su un lato della vecchia Aurelia, oggi strada provinciale 154, mentre tentano di raggiungere il capoluogo dal sud della Maremma. Unsarebbe dovuto partire intorno alle 10 per raggiungere piazza Nassirya, a ridosso delle Mura del centro storico di, per un dibattito sulle politiche agricole comunitarie. Ma non si è svolto perché le autorità prefettizie e le forze dell'ordine hanno spiegato agli organizzatori che avrebbero dato l'autorizzazione per unridotto, con une alcunia piedi. La vecchia ...