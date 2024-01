Protesta degli agricoltori | continuano i blocchi dei trattori a Parigi Adesioni anche dalla Spagna E in Belgio puntano allo stop del porto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Non solo la Francia. Lache bloccano strade e autostrade con isi estende. E non solo in Italia, dove già si contano decine di proteste in corso da alcuni giorni. Oggi ad annunciare la mobilitazione sono stati i colleghi spagnoli, mentre dalhanno fatto sapere che intendono chiudere per 36 ore le strade di accesso alcontainer di Zeebrugge, sul Mare del Nord. Giovedì, in occasione del vertice Ue, la Commissione europea ha fatto sapere che farà una proposta per una nuova deroga sulle quote minime di terreno da mantenere a riposo per avere accesso agli aiuti della Politica agricola comune (Pac). Francia – Cominciati ieri lunedì 29 gennaio, istradaliattorno a ...