Protesta agricoltori | miccia esplode in tutta Italia | oggi altri 5 presidi

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 30 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ladellasi è innescata ormai anche in, come era prevedibile. Del resto, il contagio viaggia a ritmo veloce, anche sui social. E se in Francia gli 'agriculteurs', marciano dritti alla volta di Parigi e quelli belgi minacciano di assediare Bruxelles (cuore pulsante delle politiche europee), mentre i colleghi tedeschi