Prosegue il bel tempo su tutto il Paese

(Di martedì 30 gennaio 2024) AGI - Condizioni distabile in Italia nei prossimi giorni con clima un po' più freddo nei bassi strati dove a dominare saranno le inversioni termiche. Poche variazioni anche con l'arrivo di febbraio, ultimo mese dell'inverno, con ancora un robusto anticiclone disteso tra Atlantico ed Europa. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per il primo weekend di febbraio confermano condizioni meteo asciutte in Italia e anche un rialzo delle temperature. Possibili infatti anomalie positive di temperatura fino a 6-8 gradi su tutta la Penisola con clima mite ancora una volta sopratin quota. Da valutare un possibile cambio di scenario sul finire della prima decade di febbraio quando potrebbero tornare un po' di mal. Previsioni meteo per oggi al nordstabile al mattino su tutte le regioni ...