Proposta Folle ad Amadeus | La Pazza Idea di Berlusconi!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando di mettere a segno un vero e proprio colpaccio. Portarein Mediaset. Se la notizia venisse confermata, avrebbe davvero del clamoroso. Di certo la Rai non vorrà farsi sfuggire un pezzo da novanta come. Sta di fatto che Berlusconi avrebbe messo sul piatto un’offerta difficile da rifiutare pur di convincerlo a passare a Mediaset. A questo punto sorge spontanea la domanda: vedremo presto il conduttore su Canale 5? Ecco i dettagli sulla vicenda! Ladi Pier Silvio Berlusconi:in Mediaset! Nelle ultime ore Dagospia ha sganciato una vera e propria bomba su. Il conduttore attualmente in forza alla Rai potrebbe passare ben presto a Mediaset. Secondo il portale di Roberto D’Agostino, da giorni nei corridoi di ...