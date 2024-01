Professione Geometra | studenti dalla teoria alla pratica nei cantieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) ‘’ è il titolo del progetto che vede protagonisti gli allievi del corso Cat – Costruzioni Ambiente Territorio - dell’Itet Carducci Galilei. Grazie a stretti rapporti di collaborazione instaurati nel corso degli anni dai docenti delle discipline tecniche con enti, associazioni, pubbliche amministrazioni, liberi professionisti ed Aziende, glidel Corso Geometri possono avvalersi di un percorso strutturato con varie proposte volte all’ampliamento dell’offerta formativa. Nei giorni scorsi i ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza davvero unica, con una lezione offerta dall’ esperto formatore in sicurezza e alpinista Marco Vallesi, direttore della Ditta XWork Safety. Dopo la prima lezione teorica svolta in aula per approfondire gli aspetti legati alle tematiche correlate ai lavori in quota, ambito del settore ...