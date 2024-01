Prodi | vergogna su Salis | nostra reazione sia più forte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) ". Non si fa. Ma non in Europa, in nessuno stato nè africano nè di nessuna altra parte del mondo. Vedere qualcuno in catene è orrendo e non ha senso. Ho pensato che Orban lo abbia fatto come provocazione...La cosa è in sè è ributtante, sono stupito che sia avvenuto, ladovrebbe essere più, anche visti i rapporti dellapremier con Orban". Lo ha detto l'ex premier ed ex presidente della Commissione europea Romanoa 'Start', su Sky TG24, commentando le immagini di Ilaria- alla prima udienza del processo a Budapest - in catene, con le manette ai polsi e i piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti.