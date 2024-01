Prodi | «Meloni è l’assicurazione sulla vita di von der Leyen Conte? Deve ancora decidere da che parte sta»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 gennaio 2024) Elly Schlein è nella posizione più difficile per una leader di partito. Mentre Giorgiasta diventando una polizza di assicurazione per Ursula von der. In un’intervista al Corriere della Sera l’ex premier Romanodice che nel Pd «per sciogliere nodi complessi serve tempo». Ma loda la scelta del governodi guardare all’Africa: «Non solo è giusta, ma anche necessaria. Dall’Africa dipende il nostro futuro. Questo è, finora, soprattutto un piano per l’energia. E da solo non sarebbe determinante, anche solo per la scarsità delle risorse. Serve oggi un progetto più ampio portato avanti dall’Europa intera». Nel colloquio con Marco Ascionedice che dadella presidente della Commissione Ue l’attenzione per l’Italia «è straordinariamente intensa e ...