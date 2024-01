Processo a Budapest L’italiana alla sbarra | legata mani e piedi | Peggio di un cane

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tenuta al guinzaglio come unda ceppi di cuoio sigillati con lucchetti, indosso un maglione troppo largo a righe orizzontali grigie e arancioni, al suo fianco due poliziotti in mimetica e passamontagna neri calati sul volto, così nascostovergogna. L’unico brandello di utà in aula è lei a sfoderarlo, col suo sorriso pieno all’indirizzo del padre seduto tra il pubblico dopo un lungo viaggio dall’Italia, un po’ per rassicurarlo, un po’ per esorcizzare una scena irreale per il tribunale di un Paese a trazione sovranista, ma sulla carta (ancora) dentro i confini dell’Unione europea., Ungheria: qui è comparsa ieri in udienza Ilaria Salis, 39 anni, l’insegnante antifascista brianzola accusata di aver aggredito a febbraio nella ...