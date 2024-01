Primo chip impiantato in un cervello umano | Neuralink di Elon Musk lancia “Telepathy”

(Di martedì 30 gennaio 2024)ilwireless nelrealizzato dall’aziendadi. Lo ha annunciato lo stesso miliardario rendendo noto che i risultati iniziali dell’intervento sono positivi: sono stati rilevati, infatti, picchi neuronali o impulsi nervosi promettenti e il paziente sta bene, riporta la Bbc News. L’obiettivo dell’azienda diè connettere ilai computer e aiutare le persone in condizioni neurologiche difficili. Non si tratta però di una prima assoluta perché diverse aziende rivali hanno giàdispositivi simili. L’azienda diha ottenuto il permesso di testare ilsugli esseri umani ...

