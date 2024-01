Prima Guerra mondiale | l’iniziativa della Pro Loco Fondi

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 – “Raccogliamo insieme la memoriaper onorare le vittime fondane, ben 200 giovani ventenni su una popolazione di 10.000 persone alla vigilia” – così in una nota la Prodi. “Trascorsi ormai oltre cento anni dagli eventi del Primo conflitto, soffocati i clamoriGrandeda nuovi dolori e distruzioni, L’ArchivioMemoria del ‘900Città die l’Associazione Prodesiderano onorare, pubblicamente, i giovani Fondani che furono immolati all’Amor patrio. In Italia si contava una popolazione ...

Ambientata in Germania tra la fine della Prima guerra mondiale e la vigilia della Seconda , questa sera in Prima tv alle 21.20 su Rai 3 va in onda ... (iodonna)

Con un enorme curriculum fatto di cinema, teatro, tv e trasmissioni come Ballando con le stelle, Lasciami cantare, Tale e quale e Cash or trash, arriva in Pandurera a Cento, domani alle 21, Paolo ...Sotto lo chapiteau lo show vincitore dell’edizione 2017 dei ’Teatri del sacro’. Sul palco trent’anni di vita della famiglia di Mendel Singer e del Novecento.Dopo la prima guerra mondiale, a vent'anni, Giacinto Querenghi lascia l'Italia. Partito da Gandino, in Valle Seriana, ha attraversato a piedi le Alpi e la Svizzera, raggiungendo il Nord Est della Fran ...